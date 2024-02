Pista russa dietro l’uccisione del pilota disertore? Nuova grana per l’Ue

(Di martedì 20 febbraio 2024) IIrusso Maxim Kuzminov, che dirottò un elicottero Mi-8 e fuggì in Ucraina nell’estate del 2023, è stato ucciso il 13 febbraio scorso in un garage di Villajoyosa, in Spagna. Lo hanno confermato ai media spagnoli fonti vicine alle indagini dopo le dichiarazioni dell’intelligence militare ucraina. Per la Guardia Civil la morte di Kuzminov è un regolamento di conti: la vittima è stata colpita da una mezza dozzina di proiettili sulla rampa del garage e, secondo alcuni testimoni, il veicolo con cui i killer sono fuggiti è passato successivamente sul suo corpo. La vettura è stata poi data alle fiamme nella vicina località di El Campello. Reclutato dall’intelligence ucraina, Kuzminov avevato l’elicottero Mi-8 dalla regione di Kursk alla regione di Kharkiv e lì lo aveva consegnato agli ucraini. L’operazione fu ribatezzata Synytsia. Con lui ...

