Pioli sotto accusa Turnover esagerato | dagli errori di Thiaw al flop di Okafor e Jovic

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il ciclo di nove risultati utili consecutivi si è aperto e chiuso contro il Monza: se il 17 dicembre, infatti, il Diavolo passeggiò contro i brianzoli a San Siro (3-0), domenica sera il crollo verticale all’U-Power Stadium ha fatto ripiombare i rossoneri in uno stato di preoccupazione allarmante e Stefanoè tornato sul banco degli imputati. Perdere una partita fa parte del gioco, ma la sconfitta con la compagine di Palladino, per come è maturata, è difficile da digerire per la piazza milanista, tornata a puntare il dito sulle scelte attuate dal tecnico. Forte del tris rifilato al Rennes in Coppa, era lecito pensare che l’ampia turnazione proposta domenica potesse essere fatta in Bretagna il prossimo giovedì anziché in campionato, dove l’occasione di superare la Juventus conquistando il secondo posto era assai ghiotta, tornato già ...