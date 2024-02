Pioli | così non va | vincere l’Europa League per tenersi il Milan

Il Milan ha affrontato il Monza in trasferta ma non ha approfittato dell’occasione per superare la Juventus in classifica. La gara termina con un ... (serieanews)

Hodgson rassegna le dimissioni dal C. Palace per motivi di salute: ... lascia così in anticipo rispetto la naturale scadenza contrattuale. Il tecnico settantaseienne ha ... in quanto il tecnico risultava sulla lista dei papabili per l'eventuale post Pioli , in una delle ...

Il coro unanime delle tifoserie nemiche: Pioli forever!: Lasciamo perdere le dichiarazioni finali di Pioli, più che altro per carità cristiana. E' andata così e buonanotte. E' andata così, ribadiamo, e andrà ancora così, sarà solo questione di tempo. Alla ...

La rivincita dell'Inzaghi più piccolo. Il sorpasso di Simone al fratello Pippo: E si è andati avanti così anche quando sono usciti dal campo ed hanno appeso gli scarpini: uno ... Nell'estate 2016 la Lazio sta cercando un nuovo allenatore dopo l'esonero di Stefano Pioli e la ...