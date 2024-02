Phisikk du role – Cari governatori | tertium non datur Forse

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non sono un tifoso dei limiti ai mandati elettivi. In passato erano di casa solo tra i comunisti per leche parlamentari, dove vigeva (per i peones, s’intende, non per i membri dell’oligarchia nobilitati con inchi di partito) la regola dei due mandati che aveva un suo doppio perché: il primo per consentire il turnover tra pari-grado e il secondo per far pagare allo Stato i costi del mantenimento dei funzionari di partito, visto che scattava un vitalizio che, una volta, con due mandati, poteva avere un suo perché. L’idea che un rappresentante del popolo, amato e voluto dal territorio, possa essere impedito dalla legge nella esperienza della rappresentanza, ha in sé qualcosa di storto: se a scegliere è il popolo, perché questa intromissione del limite? Soprattutto in una stagione, come quella che stiamo vivendo da trent’anni, in cui i ...