PGA Tour | Mexico Open 2024 | c’è Francesco Molinari | Finau per difendere il titolo

(Di martedì 20 febbraio 2024)torna a giocare sul PGA. Dal 22 al 25 febbraio andrà in scena a Vallarta il. Per il terzo anno consecutivo, si giocherà sul percorso del Vidanta Vallarta Golf. Dei top 30 ci sarà solo Tony, che cercherà diil trionfo della passata stagione. Presenti danesi Nicolai Hojgaard e Thorbjorn Olesen, l’argentino Emiliano Grillo, il tedesco Stephan Jaeger, il belga Thomas Detry, il neozelandese Ryan Fox, il canadese Mackenzie Hughes, lo scozzese Robert MacIntyre e gli statunitensi Maverick McNealy, Mark Hubbard e Keith Mitchell. In palio un montepremi complessivo di 8.100.000 dollari, di cui 1.386.000 andrà al vincitore. SportFace.

