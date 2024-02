Peter Bosz sfida il passato | zero vittorie col Borussia in Champions | ora sogna i quarti col Psv

(Di martedì 20 febbraio 2024) Unaal, una rivincita da prendersi e un sogno da inseguire.è pronto a guidare il suo Psv contro ilDortmund nella gara di andata in Olanda dell’ottavo di finale diLeague. Un confronto da ex per il tecnico olandese, che nel 2017 fu protagonista di una delle avventure più rocambolesche alla guida di un club tedesco. L’attuale allenatore del PSV lasciò l’Ajax nel 2017 per il BVB, ma la sua esperienza durò solo sei mesi. L’approccio fu importante con 19 punti conquistati su ventuno e cinque punti di vantaggio in Bundesliga sul Bayern. Nelle successive nove partite però ilnon riuscì più a vincere e a pesare fu anche il brutto cammino inLeague con appena due pareggi nella fase a gironi contro ...

Cosa guardare nella seconda settimana degli ottavi di Champions League - UEFA Champions League: Gli uomini di Peter Bosz sono imbattuti in casa e, purtroppo per il Dortmund, hanno perso solo tre delle ultime 16 gare di andata delle competizioni UEFA (V8 P5). Ma anche gli ospiti sono in gran ...

Riepilogo fase a gironi di Champions League: il PSV recupera da una partenza in sordina - UEFA Champions League: Come gioca il PSV Peter Bosz predilige il possesso palla e un gioco prettamente offensivo. Seguace di Johan Cruyff, gioca sempre col 4 - 3 - 3 e ha in Luuk de Jong l'uomo ideale per far girare la ...

Il PSV è uno schiacciasassi: E invece al Philips Stadium stanno reinventando il concetto di perfezione, applicandolo al calcio grazie all'ordinata struttura tattica implementata da Peter Bosz, arrivato a Eindhoven nel luglio ...