Pestarono selvaggiamente un ragazzo per un casco rubato | quattro persone arrestate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Venne picchiatoda trecon calci e pugni, anche con una noccoliera e uno sfollagente. Per di più gli aggressori, costrinsero la vittima, già tramortita dai primi colpi ricevuti, a salire a bordo della loro auto e la trasportarono da Monopoli, in provincia di Bari, a Fasano, in provincia di Brindisi. Qui, vicino al posto di primo intervento dell’ospedale, ad aspettarli, secondo la ricostruzione degli inquirenti, c’era in attesa il padre di uno dei tre, in quel momento in servizio quale autista/soccorritore. L’uomo, invece di soccorrere la vittima già gravemente ferita, l’avrebbe picchiata insieme ai tre giovani, per poi abbandonarla sanguinante e stordita all’esterno dell’ospedale. La vittima, 29 anni, aveva tentato di rubare une le chiavi di una moto. I fatti, come ricostruiti dai carabinieri di Fasano, ...