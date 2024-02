Pescara | Zeman sostituito dal vice Bucaro | esordio in casa con la Lucchese

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilha scelto inil sostituto di Zdenek, sottoposto ieri a intervento chirurgico dopo il malore accusato qualche mese. I dirigenti del club abruzzese hanno optato per ildel boemo Giovanni. Sabato prossimodebutterà da responsabile della prima squadra nel matchlingo con lache si disputerà allo stadio Adriatico dialle ore 16.15. SportFace.

La Lucchese punta il mirino sull'Adriatico di Pescara: Prossimo impegno fissato per sabato (ore 16,15) all'Adriatico contro il Pescara di Zeman che non ci sarà poichè convalescente e al quale facciamo gli auguri di rimettersi al più presto. Capitolo - ...