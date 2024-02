Perché Sanremo è Sanremo?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Perchè(da X) La 74°edizione del Festival diè finita da poco più di una settimana ma i suoi effetti si continuano a sentire. Non solo in radio e sulle piattaforme streaming, anche in tv. Domani sera, mercoledì 21 febbraio, la Rai ha deciso di omaggiare il Festival della canzone italiana in prima serata su Rai1 con , documentario che ripercorre la storia, le canzoni e i personaggi che lo hanno reso popolare. Per gli italiani, il Festival diè ben più di una semplice trasmissione televisiva o di una competizione canora, è tradizione, costume nonché un evento per riunirsi con amici o familiari. Nell’appuntamento celebrativo saranno presenti anche alcuni personaggi famosi, pronti a rendere omaggio al Festival di ...