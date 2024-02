“Perché rischia di uscire” Grande Fratello | la scoperta ore dopo l’annuncio ufficiale

(Di martedì 20 febbraio 2024)colpo di scena per quanto riguarda il televoto della 37esima puntata del2023 ed è grazie agli altrettanto inaspettati cambiamenti avvenuti di recente all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. L’incubo dell’eliminazione non per chi immaginavano i telespettatori. Verdetto sorprendente. Si può dire che l’ultima puntata andata in onda non sia stata certo delle più avvincenti e frizzantine, anzi, il pubblico si dice deluso. E c’era da aspettarselo viste le critiche per il trattamento che il2023 ha riservato a Beatrice Luzzi per settimane. Lei l’ha scampata, il televoto ha bruciato qualcun altro. Sicuramente azzardando, vivendo appieno il proprio percorso all’interno del reality si può sbagliare ma è anche quello che, normalmente, i telespettatori ...

Condizioni capestro a chi usa altre piattaforme di streaming da dispositivi come l’iPhone: per l’Ue è tempo di cambiare (ilsole24ore)

Moggi non ha dubbi: Calzona è il preludio del ritorno di Sarri a Napoli (Libero): E non è certo Mazzarri a poterlo fare perché, essendo considerato un allenatore di passaggio, ... De Laurentiis manda il Napoli in ritiro punitivo, rischia anche Mazzarri . Lo scrive Repubblica. Castigo ...

Terremoto SSC Napoli. Esonerato Mazzarri, Calzona nuovo allenatore: ...provare a fare un vero e proprio miracolo sportivo per cercare di salvare una stagione che rischia ... aspetto assolutamente non secondario, ma anche perché permetterebbe al Napoli di porre un ulteriore ...

Le Marche non decollano - I voli per Milano e Roma quasi vuoti, la compagnia molla dopo 5 mesi: 'La Regione non ha rispettato gli impegni': Il 'modello Marche' non decolla . E, anzi, rischia di schiantarsi a terra . Almeno per quanto riguarda i voli di continuità, cioè quelli per ...venuti meno agli impegni avremmo continuato' perché così '...