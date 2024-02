Perché ora tutti amiamo il cinema asiatico?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dati – e incassi – delle saletografiche, recensioni più che positive dei giornali specializzati, opinioni del pubblico: in questo periodo che va soprattutto da fine 2023 ai primi mesi del 2024, i film provenienti dal mercatosono sulla cresta dell’onda. E non solo per ciò che riguarda gli incassi. Ilè sempre stato estremamente ricco e prolifico, molte di queste pellicole sono arrivate a loro modo a fare la storia delmondiale. Basti pensare a nomi di grandi registi come Akira Kurosawa o John Woo e ai loro film più famosi, che li hanno resi celebri in patria così come nel resto del mondo. Ma E a cosa è dovuto questo ritrovato interesse? Una storia delGruppo di soldati cinesi di Born to Fly – © PMF PicturesRisulta ...