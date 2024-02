Perché l’All-Star Game non piace più a nessuno

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Alla fine neanche Adam Silver è riuscito a nascondere il suo disgusto. Il commissioner della NBA, al momento della premiazione della Eastern Conference per la vittoria deldi Indianapolis, ha usato il tono più neutro possibile per consegnare il trofeo ai (pochi) giocatori lì presenti, senza neanche a provare a commentare il fatto che avevano appena battuto qualsiasi record realizzando 211 punti in 48 minuti. Adam Silver sounds pretty pumped about the Eastern Conference All-s breaking the record for points in a. pic.twitter.com/ihFTyqW5jq — Steph Noh (@StephNoh) February 19, 2024 “Avete segnato il maggior numero di punti… Beh, congratulazioni”. Non esattamente il modo in cui solitamente viene celebrato un record. La delusione di Adam Silver è comprensibile. Il commissioner ...