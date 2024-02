Perché il 2024 è l' anno di Joseph Quinn

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Quando è morto (ma forse no) in Stranger Things 4, Eddie Munson, interpretato da un allora poco noto, è diventato il più luminoso dei tanti piccoli grandi eroi della serie dei fratelli X sacrificati alle fauci dei mostri del Sottosopra. Una galleria di vincitori morali, in cui lui, un bravo ragazzo con la permanente da rockettaro metal e la giacca di pelle, amato da tutta la community nerd della sua scuola e accusato ingiustamente da un'intera città di essere un satanista, sprofondato a reietto eppure capace di sacrificarsi per salvare tutti piuttosto che prendersela col mondo. E di sacrificarsi suonando il suo inno rock preferito mentre viene sbranato vivo da enormi pipistrelli vampiri. TCDSTTH ZX099in Stranger Things 4 ©Netflix/Courtesy Everett CollectionQuel ruolo, che potrebbe anche ...