Percentuali televoto Grande Fratello | sondaggi oggi e nome eliminato 21 febbraio 2024

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello , il reality condotto da Alfonso Signorini torna stasera, lunedì 19 febbraio 2024, alle ore ... (ilgiornaleditalia)

Grande Fratello, preferito e nominati 37esima puntata del 19 febbraio: percentuali dalla parte di Beatrice: Ecco quali sono state le percentuali del televoto : Beatrice Luzzi continua ad essere la preferita con il 44% dei voti, seguita da Grecia al 34% e infine Sergio con il 22%. Quest'ultimo, dunque, ha ...

Grande Fratello, chi è il meno votato tra Beatrice Luzzi, Sergio D'Ottavi e Grecia Colmenares I sondaggi, cosa dicono: Sono loro, infatti, i protagonisti del nuovo televoto rispetto al quale si sono espressi gli ... mentre Sergio e Grecia giocarsela con percentuali molto vicine. Il sondaggio presente su Reality House,...

L'orgogliosa asinitudine degli italiani in aritmetica e i conti che non tornano sul televoto di Sanremo: Serata in cui Geolier, sempre trionfante al televoto, sarebbe stato, su trenta cantanti, valutato ventiseiesimo dalla sala stampa e ventottesimo dalle radio. Se il peso era un terzo e un terzo e un ...