Per quanto tempo conservare scontrini | ricevute e bollette | la guida sul perché fare attenzione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Raccoglitori pieni di, di cui ci chiediamoconservarle ancora, portafogli e tasche traboccanti diche svuotiamo come prima cosa appena tornati a casa:a liberarsi prima deldelle copie cartacee dei nostri acquisti e pagamenti. È il consiglio dell’Unione nazionale dei consumatori, che ha realizzato una piccolache mette in fila i documenti da, con le relative scadenze, per evitare sanzioni o pagare due volte. I documenti e le scadenze Come spiega l’associazione dei diritti di consumatori, percustodire e quando si possono buttare atti,e multe, dipende ovviamente dalla natura dei documenti. Per ...

Il pavimento in marmo è bello e resistente, ma il prezzo non è alto : la messa in posa e le voci che compongono il prezzo al metro quadro. Quello ... (informazioneoggi)

Allegri è scaduto, alla Juve serve un nuovo tecnico: Servirebbe un suicidio per sabotare i piani, servirebbe quanto successo nelle ultime quattro giornate in cui la Juventus si è fatta rimontare dieci punti dal Bologna e sette dalla Roma: lei in crollo ...

Calcio: Bild, Conte in una rosa di tecnici per il Bayern: José Mourinho, Zinedine Zidane, Xabi Alonso e... Antonio Conte. Secondo quanto riporta la Bild il tecnico italiano è in una rosa di quattro che la dirigenza del Bayern Monaco sta valutando per la sostituzione di Tuchel che andrà via a fine stagione, se non prima nel caso ...

Giulio Regeni, oggi al via processo agli 007 egiziani: ...della National Security egiziana di concorso in sequestro di persona e uno di loro anche per ...il processo in Corte d'Assise ma durerà pochissimo perché i giudici rinviano gli atti al Gup in quanto ...