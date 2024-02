Per la prima volta Biden chiede all’Onu di votare a favore del cessate il fuoco a Gaza

One Day: 5 differenze tra la serie Netflix e il film del 2011: One Day: La stessa storia d'amore per due adattamenti One Day abbraccia 20 anni di amicizia e opportunità mancate tra Emma e Dexter, due compagni di università che si parlano per la prima volta il 15 ...

Cile, la Corte ordina la riapertura delle indagini su Pablo Neruda: il poeta morì dopo il golpe del 1973: ... rinvenuta per la prima volta in un molare qualche anno fa, che avrebbe causato la morte dello stesso nel '73. "Adesso sappiamo che il clostridium botulinum non avrebbe dovuto essere presente nelle ...

Candace Bushnell: "Porto a teatro a Milano il mio Sex and The City". L'intervista: Per la prima volta a teatro in Italia, dove sarà in scena a Milano e Trieste, l'autrice che ha fatto sognare generazioni di Carrie e Samantha, porta in scena un one woman show in cui racconta la sua ...