Per il nuovo Centro 37 idee in 45 giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Eventi, concerti, talk, corsi, laboratori di danza, arte, teatro e iniziative sociali. Con la Call for Ideas “Immaginare Comunità“ hanno preso voce desideri e bisogni della città, che saranno le fondamenta per lo sviluppo delculturale di quartiere Don Bosco. La consultazione, chiusa il 25 gennaio, ha restituito proposte ora al vaglio di tecnici e assessori; quelle più affini alla natura del futuro polo multifunzionale che sarà realizzato entro il 2027 verranno recepite nel corso dell’iter progettuale. In 45sono arrivate in Comune 37 proposte. La maggior parte riguarda gli ambiti cultura (19), sociale (7), sport (4), educativo (3). Le attività immaginate all’interno del Community Hub sono per il 37% corsi di musica, teatro, danza, arti visive e discipline sportive. Un 31% fa riferimento all’uso degli spazi per ...