Pepe | la videorecensione del film in concorso al Festival di Berlino 2024

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di martedì 20 febbraio 2024) In corsa per l'Orso d'oro alla Berlinale numero 74 questo bizzarro del regista Nelson Carlo de los Santos Arias che racconta la storia di uno degli ippopotami portati in Colombia dal narcotrafficante Pablo Escobar. Dal punto di vista dell'ippopotamo. Ladidi Federico Gironi.