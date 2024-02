Pensioni | il disastro Inps spiegato bene

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il report annualedel 2023 contiene un lunghissimo elenco riportato in ben 1.021 pagine di proprietà immobiliari che semplicemente non vengono utilizzate dall’istituto per le proprie attività e non vengono neanche affittate ad altri, per esempio ai privati. Sono circa 16 mila su 26 mila totali. Come evidenziato da Confedilizia, gli immobili sono presenti in quasi tutte le province del Paese e coprono le varie tipologie catastali. Ci sono terreni, anche di rilevanti dimensioni, superiori a diecimila metri quadri, non utilizzati, moltissimi magazzini non sfruttati, spesso accanto le sedi locali dell’, e poi i locali commerciali, ampi anche più di 100 mq e in zone piuttosto appetibili, come via Pacini a Milano, non lontano dalla stazione di Lambrate. Tra i cespiti sono annoverati, ma più spesso lasciati inutilizzati, anche cantine, soffitte, ...