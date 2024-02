Pechino Express 11 | uno dei viaggiatori annuncia emozionato che diventerà papà!

(Di martedì 20 febbraio 2024) Manca sempre meno al via della nuova edizione di11 che quest’anno sarà condotto da Costantino della Gherardesca e per la prima volta da Gianluca Fru dei The Jackal. Nelle scorse settimane è statoto il cast che prenderà parte a questa nuova edizione del reality itinerante. Tra questi ci sarà un concorrente che ha appenato una grandissima novità:presto papà. Stiamo parlando di Damiano Carrara, il pasticcere che durante11 sarà uno deiin coppia con il fratello Massimiliano con il nome de “I Pasticceri“. A supportarlo nelle sue avventure lavoratine (e di vita) c’è sempre la moglie Chiara Maggenti, a cui lo chef è legato dal 2019. La donna è di Lucca, proprio come Damiano, città ...

Il conto alla rovescia per l'inizio della nuova edizione di Pechino Express è inizia to. Il fortunato reality sarà in onda ancora una volta su Sky, ...

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Pechino Express torna per il terzo anno consecutivo su Sky per l'undicesima edizione. Costantino Della ...

