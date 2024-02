Pd | che brutta fine | Dargen D' Amico da Floris detta la linea al partito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Partiamo da un'agenzia che pare un concentrato di surrealismo: «A Di Martedì ospiti Dar gen D'e Pier Ferdinando Casini» (non sappiamo se in rigoroso ordine di peso politico). Che più o meno sarebbe come dire «ospiti Eminem e Fanfani», a voler sopravvalutare entrambi i nomi. Ma è perfettamente normale, non ce l'abbiamo con i colleghi di La7, che anzi colgono fino in fondo lo spirito del tempo. PerchéD'è ufficialmente, oggettivamente, irreversibilmente un leader politico-ideologico, un punto di riferimento per la gauche contemporanea, ipermovimentista, arcobaleno, luogocomunista più che comunista vecchio stile. Un'incoronazione che è stata plasticamente evidente col monologo abbozzato a Domenica In, a colpi di banalità piacione come «quello che gli immigrati immettono nelle nostre casse per pagare le nostre pensioni ...