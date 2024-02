Pd | Bruno Bossio | ‘con Schlein cambio di passo su temi strategici’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb (Adnkronos) – “Ieri sono intervenuta nella riunione della Direzione Nazionale del Partito Democratico per sottolineare un apprezzamento del lavoro della segretaria Ellysu alcunistrategici per il Pd. È evidente ildiche su questioni cruciali è stato impresso dalla segretaria”. Lo dice Enza, della Direzione nazionale del Pd.“Innanzitutto sull?immigrazione: non solo è importante la venuta di Elly a Cutro ad un anno da quella strage senza risposte, ma soprattutto l’aver abbandonato l’idea sicuritaria dell’accoglienza che è stata per alcuni anni dominante nel Pd -prosegue-. Nessuno può dimenticare, a partire da quanti erano già parlamentari Pd nel 2017 e che sono parlamentari ancora oggi, ...