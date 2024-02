Pazienza | “Al di là dei modulo | conta l’intensità in campo”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“È una gioia immensa, che questi ragazzi meritavano per quanto fanno in settimana. Stava diventando davvero pesante. Era un macigno e stava rovinando il percorso che abbiamo fatto. Per quanto visto credo i ragazzi abbiamo meritato ampiamente la vittoria davanti ai tifosi, che hanno risposto bene al nostro appello. È una gioia doppia, oltre che per i tre punti, ci permette anche di ristabilire quel rapporto con i tifosi che si stava raffreddando“. Parla così il tecnico dell’Avellino, Micheledopo la vittoria arrivata contro la Casertana. “Il nostro obiettivo era cercare di mettere caratteristiche diverse in questa rosa che ci dessero più soluzioni – continua – Tra Potenza e oggi, queste ci hanno dato dei vantaggi importanti. A otto minuti dalla fine siamo tornati al 3-5-2 perché dovevo dare più certezze ai ragazzi per portare a casa ...

