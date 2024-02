Paura in volo | aereo sbatte contro le luci della pista Atterraggio d’emergenza e panico tra i passeggeri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Momenti di terrore tra idelAirSerbia decollato domenica pomeriggio da Belgrado in direzione Düsseldorf. Secondo quanto ricostruito, il veliha urtato violentementel’impianto di illuminazioned’, proprio mentre si stava alzando da terra. Un grosso squarcio si è aperto nella livrea, e il jet è rimasto in quota per circa un’ora, prima di riuscire a compiere l’sulla stessadalla quale era decollato.Leggi anche: “Oh mio Dio, va a fuoco”, l’si incendia dopo il decollo: terrore a bordo L’di emergenza non riuscito Subito dopo l’impatto, i piloti hanno allertato la torre di ...