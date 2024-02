Patto stabilità | Scope Rating mette a nudo i limiti delle nuove regole

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il nuovodieuropeo, che entrerà formalmente in vigore il 1° gennaio 2025, non aiuterà gli investimenti nella transizione verde e digitale e nella difesa comune e questo perché si concentra troppo sulledi bilancio, senza fare un distinguo nei confronti della spesa produttiva e quindi, di fatto, rischia di disincentivare gli investimenti. E’ quanto emerge da uno studio dicondotto dall’analista Alvise Lennkh-Yunus, secondo cui lecomporterebbero significativi aggiustamenti fiscali e tagli agli investimenti pubblici in un momento in cui le prospettive di crescita economica sono già deboli. Fase di debolezza economica Le– spiega l’agenzia – entrerebbero in vigore in un ...

