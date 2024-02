Parlare di emozioni ci rende più sereni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Quest’anno scolastico, la classe 1ª A della secondaria primo grado “F. Barocci” di Mombaroccio ha partecipato al progetto di Educazione all’affettività "Parliamo di me", guidata in questo percorso dalla facilitatrice della comunicazione Susanna Alexis. Durante il primo incontro, Susanna ha consegnato una scheda dove ricalcare la propria mano, ha spiegato successivamente che simboleggia l’unione degli elementi di cui siamo composti: mente, anima, corpo, sentimenti ed. Una seconda scheda chiedeva di descrivere il modo in cui ognuno si vede, come pensiamo ci vedano gli altri e a chi si vorrebbe assomigliare (per esempio personaggi famosi, famigliari, amici, ecc.). Durante l’incontro successivo, Susanna ha consegnato una terza scheda: parlava dell’importanza di mantenere sempre le amicizie più strette; per dimostrare quanto siano importanti, Susanna ha mostrato ...