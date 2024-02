Parkinson | farmaco con nanoparticelle d’oro inverte i deficit cerebrali e migliora i sintomi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un team di ricerca statunitense ha dimostrato che il CNM-Au8, unsperimentale basato su nanocristalli d'oro, è in grado di invertire inei pazienti cone Sclerosi Multipla,ndo il metabolismo energetico nel cervello. Ecco come funziona e perché è una speranza contro le patologie neurodegenerative.

