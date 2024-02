Parco Mascagna | protesta beffa | spuntano i manifesti forzisti di Santagada

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna ventina dielettorali, col faccione dell’assessore Vincenzo, sulle cancellate del. Così si presenta da stamane ildel Vomero Arenella, chiuso dallo scorso 8 settembre. Una pasquinata, si sarebbe detto nella Roma papalina. Ma qui, a differenza di allora, l’autore non è ignoto. A firmare il blitz è stato l’artista civico Ruben D’Agostino, non nuovo a denunce pubbliche. Dal 20 novembre, infatti, alè in corso un restyling. I lavori radicali tuttavia, al momento, sembrano fermi. La consegna, tra l’altro, è prevista tra fine marzo e inizio aprile. Allora è scattata la singolare. Ielettorali, in effetti, sono veri. Ma risalgono alle politiche 2018. ...