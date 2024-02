Paolo Bonolis | il suo sogno più grande | c’entra la sua ex moglie Fan in lacrime

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un’indiscrezione pesante quella che sta circolando sul web:vuole lasciare Mediaset? A rivelarlo è il settimanale Oggi. Pare, infatti, che il conduttore sia molto interessato alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Anche se il palco dell’Ariston si è svuotato degli ospiti e degli artisti solo da pochi giorni, in molti già vorrebbero MovieTele.it.

Dopo l’addio definitivo di Amadeus al Festival di Sanremo , sono già in molti a chiedersi chi sarà al timone della kermesse canora il prossimo anno: ... (isaechia)

Il contratto con Mediaset di Paolo Bonolis scadrà questa estate, ma Pier Silvio Berlusconi ha già espresso la volontà di rinnovarlo, così come l’ad ... (biccy)

Paolo Bonolis sarà conduttore del Festival di Sanremo 2025? Le confessioni del presentatore in una intervista sul futuro Non c’è alcuna certezza sul ... (361magazine)

Paolo Bonolis a Sanremo 2025 Il conduttore: "non mi è stato chiesto di farlo": I nomi che circolano sul web sono ormai noti, e secondo molti in cima alle preferenze ci sarebbe Paolo Bonolis . Proprio Paolo Bonolis infatti in estate si congederà da Mediaset, e secondo alcuni ...

Massimo Giletti e il difficile momento lontano dalla tv: 'Tempeste forti": Intanto il conduttore è pronto per presentare La tv fa 70 , show in cui ci saranno ospiti illustri del calibro di Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Maria De Filippi, Carlo Conti, Bruno Vespa, Amadeus ...

Quanto manca Maurizio Costanzo: Come ha scritto Gian Paolo Caprettini "è un pontefice dell'interruzione. Riesce cioè a far dire, a ... E allora ben venga che Verdone (memorabile anche questa volta), De Sica, Arbore, Covatta, Bonolis, ...