Paolini-Fernandez oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Dubai 2024

(Di martedì 20 febbraio 2024) Jasminese la vedrà contro Leylahnel secondo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. Dopo la vittoria in rimonta contro Haddad Maia, la tennista azzurra ci riprova, sempre da sfavorita, contro un’avversaria che sta vivendo un buon momento di forma. Dopo la vittoria della Billie Jean King Cup, in finale proprio contro l’Italia,è partita bene anche nel, raggiungendo i quarti a Doha dopo aver battuto avversarie del calibro di Samsonova, Badosa e Zheng (arrendendosi poi a Rybakina). La canadese è avanti 3-0 nei precedenti (una vittoria proprio lo scorso anno a Doha) e partirà ampiamente favorita secondo i bookies. Jasmine proverà comunque a giocarsi le sue carte e approfittare di eventuali passaggi ...