Pandev | «Inter | sarà tosta ma gruppo unito! Ricorderò per sempre un gol»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Goran, fra gli eroi del triplete nerazzurro, dice la sua su-Atletico Madrid, portando a galla alcuni magici ricordi della Champions League del 2010. PASSATO E PRESENTE – Goranvistato nel Match Day Programma dell’dedicato alla sfida di questa sera contro l’Atletico Madrid, dichiara: «Il gol contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale di 13 anni fa? È stato un momento bellissimo. Vincere con un mio gol al 90esimo, passare il turno e vedere gioire tutti i tifosi e i miei compagni è stato incredibile, me loper tutta la vita. Rimanere nel cuore dei tifosi per me significa tantissimo. L’è la squadra che mi ha portato in Italia, mi ha fatto crescere, diventare un giocatore importante e vincere tantissimo. È nel mio cuore. ...