Pallanuoto Riaprono le porte del Passetto | resta il divieto per il pubblico

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Jesina sabato giocherà alle Saline contro Ravenna e valuterà per il proseguio del campionato. Tutto il settore giovanile si trasferirà definitivamente a Senigallia JESI, 20 febbraio 2024 – Riapre la piscina deldi Ancona ma tutte le manifestazioni si faranno senza la presenza del. L’mpianto sportivo dorico chiuso dal 15 febbraio dopo i controlli di Questura e Vigili del Fuoco riaprirà da subito alle gare con la delimitazione annunciata. La Jesina, che ha dovuto già disputare una gara interna di campionato a San Severino, per la prossima in programma sabato prossimo contro Ravenna giocherà alle Saline di Senigallia. In questi giorni il club del presidente ‘Gigio’ Traini aveva già programmato tutte le attività future e alla notiza della riapertura delil primo dirigente leoncello ...