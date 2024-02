Palermo | riattivato varco Ztl in via Porto Salvo alla Cala

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Da domani torna in funzione ilZtl di via, nella zona della. Lo ha comunicato il Comune, spiegando che la situazione del traffico nell’area è migliorata grazieriduzione degli spazi occupati dal cantiere di Terna per la posa delle nuove tubazioni elettriche. Ilera stato disattivato nei mesi scorsi per favorire la circolazione ed evitare lunghe code a causa dei lavori. Dopo un attento monitoraggio della viabilità da parte della polizia municipale, l’amministrazione ha deciso di ripristinare il controllo elettronico degli accessiZtl a partire dalle 8 di mercoledì 21 febbraio. Il Comune ha comunque precisato che continuerà a monitorare il traffico nell’area per verificare eventuali nuove criticità. ...