Padova | l’ex iena «Gip» accusato di riciclaggio e peculato insieme ai genitori | la presunta truffa ai danni di un’anziana

(Di martedì 20 febbraio 2024) Giampietro Cutrino, in arte «Gip» ed ex volto delle Iene, èai– il padre Giovanni Cutrino e la madre Maria Teresa Donati – di, falso ideologico,e circonvenzione d’incapace. Da qualche anno «Gip», scrive il Corriere, si è trasferito in Svizzera ed è diventato un imprenditore nel settore delle blockchain. La vicenda per cui è finito nel mirino della procura diha a che fare però con tutt’altra attività. Il padre del, Giovanni Cutrino, ha fatto per anni l’amministratore giudiziario diresidente nella casa di riposo Nazareth, nel centro di. In altre parole, si occupava della gestione dei beni della donna. Un lavoro come un altro, se non ...