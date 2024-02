Pablo Neruda e l’ipotesi dell’omicidio di Stato per avvelenamento | un tribunale cileno ordina la riapertura delle indagini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024)fu vittima di un omicidio di? Unha deciso di riaprire lesulla morte del poeta. Da anni, periodicamente, il Partito comunista, a cui lo scrittore era iscritto, e i familiari del Premio Nobel per la Letteratura chiedono la, ma a dicembre 2023 la giudice Paola Plaza aveva chiuso il caso. Adesso il procedimento verrà finalmente riaperto.morì un giorno prima di recarsi in Messico dove aveva accettato di andare in esilio con la moglie Matilde Urrutia. Il giudice Plaza, competente per i processi relativi ai diritti umani, aveva dichiarato conclusa e archiviabile la fase investigativa, “dopo aver esaminato gli antecedenti del processo costituiti ...