Pabe | stop del Consiglio di Stato Sospeso il Piano dei bacini estrattivi per il ricorso sulla sentenza del Tar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ha fatto festa un po’ troppo in fretta il Comune di Fivizzanovicenda dei Piani attuativi deidopo laemessa dal Tar nel luglio scorso sulpresentato dalla Regione Toscana. Ildi, infatti, proprio in queste ore ha accolto la domanda di sospensione cautelare della stessadel Tar proposta dal Ministero della Cultura. Vero è che non si tratta di un giudizio sugli atti presentati ma solo una decisione per garantire la massima tutela degli interessi in gioco in vista di un giudizio di merito che deve arrivare il prima possibile, come rimarcano i giudici. "Le esigenze cautelari rappresentate dalla parte appellante risultano tutelabili – scrivono – mediante la sollecita definizione del ...