Ottavio Bianchi | “Napoli? Tanti cambiamenti | può succedere quando non si è abituati a vincere… ”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’allenatore che ha vinto il primo storico scudetto dei partenopei parla a Notizie.com: “Non so cosa è successo quest’anno, spero che tutto si possa risolvere adesso e andare per il verso giusto…” Persona seria, riflessiva e, prima di dire qualcosa, ci pensa sempre tante volte, ma poi in qualche modo la dice.il calcio lo conosce e sa altrettanto bene che significa farlo a, e per bene. E’ stato l’allenatore del primo scudetto partenopeo, quella stagione 1986-87 con una squadra che aveva il miglior calciatore al mondo, Diego Armando Maradona, ma lui era il tecnico ed è stato pure lui l’artefice di un titolo che è comunque passato alla storia. “Altri tempi, altra epoca, è stato sicuramente bellissimo, ma non c’è da paragonare nulla“, dice subito l’ex tecnico a Notizie.com. Non conosce molto bene la realtà attuale, ...