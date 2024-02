Oscar 2024 | le nomination | l’Italia in gara con Matteo Garrone

(Di martedì 20 febbraio 2024) Life&People.it Annunciate tutte leagli. Tra i candidati per il “Miglior film in lingua straniera” anchenocon “Io capitano”. Le premiazioni della 96esima edizione si terranno il prossimo 10 marzo a Los Angeles, una notte che si preannuncia particolarmente carica di significati. Dopo un’attenta e lunga selezione da parte dell’Academy, sono stati annunciati tutti i film, attrici, attori e registi candidati alla vittoria. Condurrà ancora Jimmy Kimmel che aveva già presentato le edizioni del 2017 e 2018. Dopo anni di detenzione dei diritti da parte di Sky, quest’anno sarà Rai 1 a trasmettere l’evento. Miglior Film American Fiction Anatomia di una cadiura Barbie The Holdovers – Lezioni di vita Killers of the Flower ...

