Originale e senza filtri | “Tacco 12” di Fabrizio Mineo è una “piccante” novità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una “che mi ha sorpresa… “12” è il primo romanzo didi Pav Edizioni: una lettura fuori dal comune, molto piùed “autentico” dei soliti romanzi erotici., perché ti coinvolge fino all’ultima riga dove ti lascia con un colpo di scena che non ti saresti mai aspettato. Autentico perché è crudo, diretto, esplicito eed è questo che lo rende una lettura avvincente: le parole si trasformano in immaginiil minimo sforzo. Il libro racconta la storia di Giulio, affascinante 40enne autore di favole per bambini, con una vita sentimentale fatta di rapporti vuoti e superficiali. Fino a quando Giulio non si innamora di un12… o meglio ...