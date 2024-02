Operatori ambientali | 120 aspiranti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Boom di domande, molte al femminile, per il bando aperto da Garda Uno alla ricerca di: delle 120 domande arrivate, il 46% l’ha presentato una donna. La scommessa della multiutility di ampliare l’organico – e inserire sempre più personale femminile – ha funzionato, merito delle facilitazioni tecnologiche per la raccolta su cui l’azienda ha investito, e delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro. "Mai come quest’anno ci sono arrivate tante domande. E così tante, in proporzione, da parte di personale femminile – spiegato il direttore del Servizio Igiene Urbana di Garda Uno, Massimo Pedercini – Sicuramente le assunzioni derivano da un certo ricambio generazionale, ma va anche detto che i servizi si sono moltiplicati perché è cresciuto il numero dei Comuni che si sono affidati a Garda Uno per la raccolta differenziata e il ...