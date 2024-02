(Di martedì 20 febbraio 2024) Ladi, film dove il ritrovamento del relitto di un aereo nazista in un ghiacciaio islandese scatena una forsennata ricerca da parte della CIA e non solo. Su Rai4 e RaiPlay. Kristín, brillante avvocatessa, riceve una chiamata dal fratello che si trova insieme a due amici sul Vatnajökull, un'immensa cappa di ghiaccio situata nell'Islanda sudorientale. Lì il gruppo si è imbattuto nel relitto di un aereo che porta l'effigie nazista, schiantatosi con ogni probabilità durante la Seconda Guerra Mondiale e poi mai ritrovato. Poco dopo i ragazzi vengono presi di mira e uccisi a sangue freddo da qualcuno che lavora per conto della CIA, e il fratello della protagonista è il solo a riuscire a scappare, salvo essere catturato poco dopo. Come vi raccontiamo nelladi...

Operation Napoleon, la recensione: un thriller cospirativo su una verità sepolta: Come vi raccontiamo nella recensione di Operation Napoleon , Kristín è entrata in possesso di informazioni sensibili che dovevano restare segrete e ora deve essere eliminata ad ogni costo, come ...

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 20 Febbraio, in prima serata: Operation Napoleon (Azione, Avventura, Thriller) in onda alle 21.20 su Rai 4 , un film di "skar Thór Axelsson, con Vivian "lafsdóttir, Jack Fox, Ian Glen, Wotan Wilke Möhring, "lafur Darri "lafsson, ...

Stasera in tv martedì 20 febbraio: Ghost - Fantasma: Corvo rosso non avrai il mio scalpo - 21:00 Iris Operation Napoleon - 21:24 Rai 4 La mosca - 21:10 Rai Movie La leggenda degli uomini straordinari - 21:15 Cielo Vita da camper - 21:00 Sky Family Io ...