Operaio ancora sepolto Da 90 ore sotto le macerie Dna per i riconoscimenti

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tre giorni sono passati, e si scavanel cantiere di via Mariti alla ricerca dell’ultimo disperso. Nonostante lo sforzo immane e ininterrotto, la quinta vittima non è statatrovata. Da novanta orae è làdal cemento. Ma i vigili del fuoco, in particolare le squadre Usar, vanno avanti, in un punto sempre più ristretto, anche se difficile da raggiungere per i blocchi pesantissimi presenti. Per questo lavorano le gru, che spostano travi eaccumulatesi dopo il crollo. Ieri, in via Mariti, sono arrivati un altro camion-gru con un braccio meccanico e una cosiddetta semovente elettrica. Il peso ha maciullato i corpi delle vittime. Degli operai nordafricani ci sono i nomi, scritti nei fogli dei cantieri, ma per un collegamento certo ai loro resti, recuperati anche a ...