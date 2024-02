OpenAI non può registrare GPT | il marchio che ha reso famoso

(Di martedì 20 febbraio 2024) All'azienda che ha creato ChatGpt è stata negata la possibilità di usare in via esclusiva il termine "GPT", relativo a una tecnologia cheha introdotto per la prima volta nel 2018

La società non ha chiarito quali sono stati i dati con cui ha addestrato il sistema di generazione dei video, che sta stupendo tantissime persone ... (dday)

La nuova intelligenza artificiale di OpenAI , capace di generare immagini in movimento a partire da un testo, ha stupito il mondo. Eppure molti dei ... (repubblica)

Reddit stringe un accordo con una compagnia AI per aumentare il valore della sua IPO: Venerdì scorso è stato riportato da Bloomberg che Reddit avrebbe firmato un contratto con un’anonima compagnia specializzata nella creazione di AI per far allenare i suoi modelli linguistici e generat ...

Continua il successo delle crypto AI sull’onda lunga dell’entusiasmo per il lancio di Sora: Il lancio di Sora, il nuovo editor AI di video a partire da testo, è avvenuto lo scorso venerdì, ma i token crypto collegati al comparto dell’intelligenza artificiale continuano a pompare.

Software "rivoluzionario" per iPhone: iOS 18 punta forte sull'intelligenza artificiale: Non è un mistero che ad oggi Microsoft - che ha puntato forte su OpenAI - e Google - con il rivoluzionario Gemini - abbiano già guadagnato molti metri sui diretti concorrenti, e proprio per questo il ...