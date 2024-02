Open Day universitario | grande interesse per gli appuntamenti di orientamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Arezzo, 20 febbraio 2024 – Le sedi dell’Università di Siena si sono aperte oggi anche ad Arezzo e San Giovanni Valdarno per accogliere le studentesse e gli studenti iscritti all’Day, la giornata dedicata all’per la scelta del corso di studi che si è tenuta presso la sede universitaria del Pionta. Ai molti partecipanti provenienti dall’ambito cittadino e provinciale, si sono aggiunti molti studenti provenienti da altre zone arrivati in modo autonomo o tramite le scuole, oltre che insegnanti e familiari. L’Day si è tenuto in contemporanea anche a Siena e Grosseto. In totale sono state oltre 3400 le prenotazioni per partecipare agli incontri nelle varie sedi universitarie, oltre che ad Arezzo e San Giovanni Valdarno, anche a Siena e Grosseto, a dimostrazione del positivo riscontro riguardo ...