Onu sospende distribuzione aiuti alimentari nel nord Gaza

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP) ha annunciato la sospensione delle consegne divitali neldifino a quando le condizioni nell'enclave palestinese devastata dalla guerra non consentiranno distribuzioni sicure. In una nota il Wfp denuncia l'assalto ai propri camion da parte della popolazione. "La decisione dire le consegne neldella Striscia dinon è stata presa alla leggera, poiché sappiamo che significa che la situazione lì peggiorerà ulteriormente e che sempre più persone rischieranno di morire di fame", ha affermato l'agenzia alimentare dell'Onu.

L'Onu sospende la distribuzione di aiuti alimentari nel nord di Gaza: 20 feb 14:05 L'Onu sospende la distribuzione di aiuti alimentari nel nord di Gaza Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha annunciato la sospensione delle consegne di aiuti alimentari vitali nel nord ...

Il Venezuela sospende le attività di un ufficio dell'Onu: l ministro degli Esteri del Venezuela , Yvan Gil, ha annunciato che il governo ha deciso di sospendere le attività dell'ufficio di consulenza tecnica dell' Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i ...

'Stop al genocidio Manca il contraddittorio. Ghali Non è pacifismo': sui giornali l'alzata di scudi (e attacchi al Papa) contro chi ...: ...La certezza di non poterlo fare non ce l'ha nemmeno la Corte Internazionale di Giustizia dell'Onu ... e sospende il gioco delle parti per chiedere il cessate il fuoco, non potrebbero cessare il fuoco ...