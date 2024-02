OnePlus Watch 2 in arrivo al MWC | la data e le anticipazioni ufficiali

OnePlus Watch 2: design, data di lancio e specifiche: OnePlus svela il design ufficiale del suo prossimo smartwatch, OnePlus Watch 2, in vista del lancio al MWC 2024. L'orologio vanta un'autonomia di 100 ore, un design elegante e resistente e la possibile integrazione di Wear OS. OnePlus ha sollevato il velo sul suo ...

OnePlus Watch 2 in arrivo in meno di una settimana: Finalmente OnePlus si prepara a presentare il successore del suo primo smartwatch. Si tratta di OnePlus Watch 2, e potrebbe addirittura arrivare settimana prossima. L'immagine mostra un'anteprima del design dell'orologio, che sembra trarre ispirazione dall'anello della fotocamera dell'OnePlus 12 ...

OnePlus Watch 2: la presentazione il 26 febbraio al MWC 2024 - Nuove info: OnePlus Watch 2 non sarà solo ricco di funzionalità di ultima generazione, ma anche molto sofisticato: ad arricchire la qualità generale troveremo una scocca in acciaio inossidabile e il quadrante in ...