Omloop Het Nieuwsblad 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) La stagione ciclistica entra nel vivo e le Classiche del Nord di aprile si avvicinano: come di consueto si comincia a correre in Belgio già a fine febbraio con l’appuntamento prestigioso e storico dellaHet, giunta alla 79a edizione e che andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio. Sarà la classica corsa dura, lunga ben 202,2 km da Gent a Ninove con una seconda parte particolarmente intensa fra tratti in sterrato e muri. In particolare potrebbe essere decisivo nel finale di corsa l’accoppiata con il Muur-Kapelmuur e il Borsberg. I tratti di sterrato ammonteranno addirittura a undici. Ci sarà una startlist di notevole fattura: su tutti parteciperà Wout Van Aert che questa corsa l’ha già vinta nel 2022. Tra i padroni di casa ci sarà anche il giovane Arnaud De Lie che lo scorso anno si manifestò agli occhi del grande ciclismo ...