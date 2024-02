Omicidio Regeni | oggi al via il processo a quattro 007 egiziani | tra i testimoni al Sisi e Renzi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Al termine di un tortuoso iter giudiziario e dopo che la Consulta nel settembre scorso, aveva fatto uscire il procedimento dal pantano in cui era finto a causa dell’assenza degli imputati, il gup di Roma ha mandato a giudizio il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamal e Uhsam Helmi e il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif

Si apre a Roma il processo per l'omicidio di Giulio Regeni . Gli imputati sono quattro agenti della National Security egiziana, accusati di aver ... (vanityfair)

Giulio Regeni, oggi al via processo agli 007 egiziani: Al via oggi 20 febbraio davanti alla Prima Corte d'Assise di Roma il processo ai quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Nelle liste dei testi depositate dalle parti compaiono, tra gli altri, i nomi del presidente ...

Da Al Sisi a Renzi la lista dei testimoni al processo Regeni in Corte d'Assise: Oggi comincerà a Roma il processo ai quattro presunti assassini, sequestratori e torturatori di Giulio Regeni . E questa è sicuramente "una buona notizia" come hanno detto i genitori del ricercatore italiano ucciso al Cairo nel gennaio del 2016 , Paola e Claudio : dopo anni di depistaggi, bugie e ...

Al via il processo sul caso Regeni. Tra i testi Renzi, Gentiloni e Al Sisi: Né imputati né difensori di fiducia, nel processo che si apre stamattina a Roma per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni: i militari egiziani sotto accusa sono rimasti al Cairo, al sicuro, coperti da un governo che alle richieste di assistenza dalla giustizia italiana ha risposto con qualche ...