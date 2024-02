Omicidio Carol Maltesi | domani a Milano al via processo d’appello

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 feb. (Adnkronos) – Al via,, ilper Davide Fontana, l’ex bancario di 44 anni imputato per aver ucciso la fidanzatanella sua abitazione di Rescaldina () e per essersi poi liberato del corpo, fatto a pezzi, della 29enne. Lo scorso giugno l’uomo, per cui l’accusa aveva chiesto l’ergastolo con due anni di isolamento diurno per i reati divolontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere, è stato condannato dal tribunale di Busto Arsizio a 30 anni perché i giudici hanno escluso le aggravanti della premeditazione, dei motivi abbietti e di aver adoperato sevizie. Aggravanti e quindi ergastolo su cui la procura generale torna a insistere. Il delitto risale ...

Milano, 20 febbraio 2024 - Omicidio di Carol Maltesi , domani torna in un alula di tribunale per il processo d’appello a Davide Fontana. Il ... (ilgiorno)

Milano , 20 feb. (Adnkronos) - Al via, domani a Milano , il processo d'appello per Davide Fontana, l'ex bancario di 44 anni imputato per aver ucciso ... (liberoquotidiano)

Omicidio Maltesi, domani processo d'appello per l'ex fidanzato: Comincia domani a Milano il processo d'appello a carico di Davide Fontana, il bancario condannato a 30 anni in primo grado per l'omicidio dell'ex fidanzata 26enne Carol Maltesi, avvenuto l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, nel Milanese. Impugnando la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Busto Arsizio (Varese), la Procura ha ...

