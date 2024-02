Oliveti Enpam | ' riconoscere arretrati a medici di famiglia deceduti'

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) - L', ente previdenziale die odontoiatri, si unisce alla richiesta che agli eredi deidia causa del Covid vengano riconosciuti glidal 2019, alla luce della firma del nuovo Accordo collettivo nazionale di categoria. Il tema è stato sollevato in queste ore dalla Fimmg, il sindacato maggioritario deidina generale. "Proprio idisono stati i primi a combattere a mani nude il Covid - ricorda il presidente dell'Alberto- soprattutto nelle prime settimane in cui poco si sapeva e poco si capiva di quello che stava accadendo. E' dunque sacrosanto ...

Banco Bpm: Fondazione Crt cede l'intera quota dell'1,8%. E il titolo in Borsa perde oltre l'1%: ...33% del capitale grazie all'ingresso di Cassa Forense e agli arrotondamenti dell'Enpam e di ... che però non ha aderito al patto che esprime nel consiglio di Banco Bpm Alberto Oliveti, in quanto numero ...

Banco Bpm: Fondazione Crt cede l'intera quota dell'1,8%. E il titolo in Borsa cede oltre l'1%: ...33% del capitale grazie all'ingresso di Cassa Forense e agli arrotondamenti dell'Enpam e di ... che però non ha aderito al patto che esprime nel consiglio di Banco Bpm Alberto Oliveti, in quanto numero ...

Enpam: 'Grazie al ministro Schillaci per scudo penale medici': ... ma hanno bisogno di sentirsi protetti quando operano per la salute dei cittadini, specie in un contesto di grave carenza d'organico - dice il presidente dell'Enpam Alberto Oliveti -. Il problema non ...